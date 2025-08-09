沢美沙樹が、8月5日発売の「週刊SPA!」（扶桑社）の「美女図鑑」に登場した。 沢美沙樹「週刊SPA!」 「週刊SPA!」8月12日・8月19日合併号 グラビア界に颯爽と現れた超新星・沢美沙樹。都会で生まれ育った彼女が、田舎に引っ越し、その輝きで街に活気を与えていく。そんな物語を圧巻ボディで魅せる。 沢美沙樹プロフィール 2006年、東京都生まれ。ミスマガジン2024にエントリーし、ベスト16入り。2025年1月に、グラ