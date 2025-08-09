7日（木）にV.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の長野GaRonsが、西河優太が2025-26シーズンから新たに加入することをクラブ公式サイトで発表した。 西河はリベロで、駿台学園高校出身。高校卒業後の2023年に日本大学に進学し、現在も在学中だ。大学3年生の西河は今回学生枠としてトップチーム契約となった。 その西河はクラブを通じて以下のコメントを発表している。 「この度長野GaRonsに入団しました西河で