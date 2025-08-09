スペインで7月に開催された航空ショーの最中、戦闘機が観客の頭上に急降下する様子がカメラに捉えられた。機体は体勢を崩していた状態でビーチへ向かってきたため、観客は一時騒然となっていた。しかし、機体は直前で急上昇し、何事もなく観客の頭上を通過した。スペイン空軍によれば、鳥の群れを避ける操作だったという。戦闘機が観客の頭上を急降下スペインで7月27日に撮影されたのは、目の前を通りすぎた戦闘機が突然体勢を崩し