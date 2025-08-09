8日（金）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の奈良ドリーマーズは、榎園大地（25）と藤川佳大（23）が2025-26シーズンより新たに加入することをクラブ公式サイトで発表した。 榎園はリベロで、樟南高校出身。高校卒業後は日本大学へ入学し、地元である鹿児島を拠点に活動するVリーグ男子のフラーゴラッド鹿児島に入団。副キャプテンを務めた昨季はレギュラーシーズン7試合でベ