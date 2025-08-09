津田愛乃音が4ゴール、板村真央と古田麻子がハットトリックを達成U-19日本女子代表は現地時間8月8日、AFC U-20女子アジアカップ2026予選・グループFでマレーシアと対戦し、16-0の歴史的大勝を収めた。開始4分の先制点から試合終了まで攻撃の手を緩めず、「圧倒的な支配」を見せつけた一戦となった。マレーシアの日刊紙「The Star」が報じている。日本は前半4分、FW津田愛乃音が均衡を破ると、同23分、30分、後半15分にもゴール