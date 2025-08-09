記録的な豪雨で浸水被害を受けた金沢市の大浦地区で、9日からボランティアによる復旧作業が始まりました。金沢市の大浦小学校に開設されたボランティアセンター。9日は、72人がボランティアに訪れ、運営する社会福祉協議会の担当者から説明が行われたあと、大浦、東蚊爪、木越の3つの地区で作業にあたりました。作業は、午前と午後に2時間ずつ行われる予定で希望のあった住宅などで、水に浸かった家財や災害ゴミの搬出などが