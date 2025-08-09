リスキル（291A、東証グロース市場）は昨年12月17日、初値4840円で生まれた。公開価格3730円に対し30％近い上値と、注目を集めた上場だった。企業向け研修サービスを販売している。詳細は後述するが、新入社員研修・管理職研修・DX研修など研修範囲は多岐にわたる。【こちらも】犬・猫の第2次治療展開の日本動物高度医療センター、コロナ禍は転換点になった上場前の2024年3月期に対し、上場直後の前3月期は「32.0％の増収、69.