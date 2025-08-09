日本空港ビルデングは、羽田空港第1ターミナル（東京都大田区）のフードコートを新しい食のゾーン「Sora Chika（ソラチカ）」として、9月10日にリニューアルオープンする。出店する12店のうち、11店が羽田空港初出店で、秋の行楽シーズンを前に新たなラインアップで利用客を迎える。【こちらも】大阪・淀屋橋駅の再開発、施設名称が「淀屋橋ゲートタワー」にフードコートエリアは、京急電鉄や東京モノレールの駅と接続する地下