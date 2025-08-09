タレントの松嶋尚美（53）が8日、自身のインスタグラムを更新。静岡県下田市への家族旅行を報告した。「静岡県下田市に家族旅行に行ってきました！」とつづり、海で遊ぶ13歳の長男、12歳の長女の姿を投稿した。「海、プール、ごはん！！2泊3日満喫してきました！」とつづり、家族で満喫する姿を公開した。この投稿に、ファンからは「ずっとずっと楽しい家族でいてください」「ふたりとも成長したね」「めっちゃ大人になっ