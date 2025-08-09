8日、金沢市内の県道で横断歩道を渡っていた女性が車ではねられる事故があり、警察は運転手の男を逮捕しました。事故があったのは金沢市西泉4丁目の県道で、8日午後6時頃、横断歩道を渡っていた金沢市の60代の女性が普通乗用車にはねられ、頭を強く打つなど大けがをしました。警察は、車を運転していた金沢市泉本町の会男を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。調べに対し、「横断歩道を渡っていた女性をはねてけがをさせてし