9日の新潟3R・新馬戦（芝1200メートル）はベルフラム（牝＝高橋一、父リアルスティール）が中団追走から差し切ってデビューV。直線入り口ではソラを使うなど幼さを見せたが、最後は余力十分に後続を2馬身半突き放した。田口は「ゲートをうまく出てスムーズな競馬ができた。追ってからもしっかり反応してくれた。折り合いに難しさはありますが、このまま成長してくれれば」と期待を寄せた。