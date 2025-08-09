大雨をもたらした活発な前線は、しだいに北上するため、雨の範囲は東へ広がり、九州北部では、9日夜から10日の夜にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。また、連休中は、中国地方や近畿でも、大雨のおそれがあり、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。