第2日、18番でバーディーパットを沈める森田遥。通算9アンダーで首位＝札幌国際CC北海道meijiカップ第2日（9日・北海道札幌国際CC＝6642ヤード、パー72）前日から持ち越した第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われ、ツアー2勝の森田遥が66、69と好スコアを並べて通算9アンダーの135で単独首位に立った。ささきしょうこが2打差の2位。さらに1打差の3位に穴井詩、入谷響、浜崎未来ら5人が並んだ。前週のAIG全英女子オープンでメ