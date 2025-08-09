「全国高校野球選手権・１回戦、明秀学園日立−聖隷クリストファー」（９日、甲子園球場）試合開始に間に合わなかった明秀学園日立の学校応援団の一部が六回表の守備中にアルプス席に到着した。吹奏楽部やチアリーダーが姿を見せ始めると、場内から拍手で迎えられた。六回裏の攻撃の途中までは部員らの大声援をバックネット裏の観客らも拍手で後押しするなど球場が一体。２死となったあたりからブラスバントの演奏も始まり、