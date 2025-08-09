今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【ノーナレ動物動画】サンコウチョウJapanese Paradise Flycatcher【野鳥撮影】』という名無しのアデリーペンギンさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）長い尾羽が特徴的な夏鳥のサンコウチョウ。会えればラッキー人気鳥類のため撮影場所を知られるとカメラマンが集まっちゃうので秘密。ニコニコ動画には投稿された動画が少ないので投稿。﻿﻿投稿