「全国高校野球選手権・１回戦、明秀学園日立−聖隷クリストファー」（９日、甲子園球場）大会本部が明秀学園日立の学校応援団の一部が甲子園への到着が遅れていると発表した。吹奏楽部など約２６０人で、天候不良のため前日８日夜の出発が遅れ、高速道路の事故渋滞、お盆渋滞にも巻き込まれたという。試合開始から一塁側のアルプス席は野球部員の周りの吹奏楽部の位置が空席に。スタンドの野球部員らが大きな声で応援歌を