意外と知られていない方言クイズを出題！全国の方言を覚えよう。【広島県の方言】「なす」の意味は？「なす」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「それ、借りたらちゃんとなせよ」というように使います。いったい、「なす」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「返す」でした！「なす」は、「返す」「元に戻す」という意味の言葉です