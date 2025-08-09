山形交響楽団を運営する山形交響楽協会の新たな理事長が8日、佐藤孝弘山形市長を表敬訪問しました。山形市役所を訪れたのは、ことし6月に山形交響楽協会の理事長に就任した板垣正義山形放送社長や園部稔前理事長ら4人です。佐藤孝弘市長と懇談した板垣理事長は、「山形交響楽団の質の高い音楽が県民・市民により浸透することを目指していきたい」と抱負を述べました。文化創造都市の推進を掲げる山形市は、ことし3月、山形交響楽団