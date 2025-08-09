バラエティ番組等で活躍を続け、女優としても存在感を発揮する磯山さやか。デビュー25周年を迎える今年10月22日に、最新写真集を講談社より発売する。【写真】ふっくら美谷間が眩しい白ビキニSHOTなど公開前作『and more』から2年。このたびリリースが決まったファン待望の最新写真集では、デビューから25年経った今も変わらない愛らしさ、そしていつまでも色褪せることのない今現在の彼女の美しさを写真に収めた。今回のロケ地は