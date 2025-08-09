メジャー挑戦を表明している村上にはMLB球団も高い関心を示している(C)Getty Images米『yahoo!sports』は現地時間8月7日、今オフのフリーエージェント（FA）選手の格付けを紹介した。1位はカブスのカイル・タッカー、2位はオプトアウト（契約破棄）権利を持つレッドソックスのアレックス・ブレグマン、3位は40本塁打で大谷翔平を抑えてナ・リーグトップに立つフィリーズのカイル・シュワバー。蒼々たる面子が並ぶ中で、日本選手