新庄市で8日、屋根の洗浄作業を行っていた48歳の男性作業員がアスファルトの地面に転落し、死亡しました。死亡したのは金山町金山の塗装業・千川原勝美さん（48）です。警察の調べによりますと、千川原さんは8日午後3時すぎ、新庄市泉田の一般住宅の2階屋根からアスファルトの地面に転落しました。千川原さんは意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。死因は、頭を強く打ったことによるびまん性脳