9日朝早く、横手市で88歳の男性がクマに襲われけがをしました。命に別条はないということです。現場は横手市杉沢の、果樹園近くの沼です。横手警察署の調べによりますと9日午前6時ごろ、横手市に住む88歳の男性が沼でポンプの確認をしていたところ、体長1メートルほどのクマ1頭に襲われました。男性は右のこめかみあたりに複数の擦り傷を負い、病院で手当を受けました。命に別条はないということです。クマはその後、国道13