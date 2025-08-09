2022年からスペイン1部のレアル・ソシエダでプレーしてきた日本代表MF久保建英。得点力不足を露呈した昨季のチームはリーグ11位と低迷し、欧州コンペティション出場を逃した。24歳の久保は移籍も噂されていたが、チームがプレシーズンの日本ツアーで来日した際、補強の必要性を訴える発言をした。『AS』によれば、ソシエダのレジェンドも久保の発言を支持していたそう。ソシエダで歴代1位の試合出場記録を持つアルベルト・ゴリスが