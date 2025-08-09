【FIBAアジアカップ2025】イラン代表 78−70 日本代表（日本時間8月8日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】日本はトラベリング主張…微妙すぎる「ゼロステップ」解説も困惑する際どい判定だった。イラン代表のオフェンスの場面で、アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）の選手たちが「トラベリングでしょ！？」と抗議。しかし、判定は覆らず、解説者やファンの間でも物議を醸していた。アカツキジャパ