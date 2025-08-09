8日、記録的な大雨となった鹿児島県では、行方がわからない女性の捜索が続いています。鹿児島県姶良市では、土砂崩れで倒壊した住宅に住む30代後半の女性1人といまも連絡が取れていません。9日も警察と消防が重機を使って捜索活動を続けています。また、水道管の被害で断水が続く姶良市と隣の霧島市では、給水所に朝から多くの人が列を作って水を求めていました。2つの市ではあわせて3万5000戸余りで断水が続き、復旧は早くても11