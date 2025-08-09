長崎は9日、80回目の原爆の日を迎えました。平和祈念式典で長崎市の鈴木市長は、世界の指導者に対し、核兵器廃絶の道筋を示すよう訴えました。原爆投下から80回目の8月9日を迎えた被爆地・ナガサキ。浦上天主堂では、早朝から被爆者や市民が、追悼の祈りを捧げました。今年の平和祈念式典には去年招待しなかったロシアやベラルーシ、イスラエルを含む94の国と地域の代表などおよそ4000人が参列しました。長崎市の鈴木市長は平和宣