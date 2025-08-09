被爆80年の平和祈念式典で合同合唱を行ったのは、長崎市の城山小学校と山里小学校の児童あわせて100人です。 ※くわしくは動画をご覧ください 爆心地に近く、原爆で大きな被害を受けた歴史を持つ両校は、8月9日の平和祈念式典で1年ごとに交代で歌声を披露してきましたが、被爆80年の節目である今年は、福山雅治さんが作詞作曲した「クスノキ」を一緒に合唱することになりました。