俳優の清水尋也（26）が9日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。清水が21歳のときに他界した母親への思いを語った。笑福亭鶴瓶は「お母さん亡くなったよね」とふれられ、清水は「自分が小学校上がるタイミングで母子家庭に入って、自分が21歳のときに心臓系の急な病気で亡くなっちゃいまして」と告白した。鶴瓶は「こうやって『A−Studio＋』出てるの喜こばはる思うよ」と語った。清水は「（母が）出て欲しいってず