29回目のオールトヨタフェストが開催アメリカにおけるトヨタ愛は想像以上に深い。その熱さは日本を上回ると感じる時もある。オーナーミーティングも全米各地で開催されているが、その頂点に立つのが毎年6月に開催される『オールトヨタフェスト』だ。【画像】JDM中心に約600台！第29回オールトヨタフェストに集結した気合いのトヨタ車たち全15枚こちらはTORC（トヨタ・オーナーズ・アンド・レストアーズ・クラブ）というトヨタ車