【WRC 世界ラリー選手権】第9戦 ラリー・フィンランド（7月31日〜8月3日）【映像】140km/hで“傾いたまま着地”の驚愕シーンWRC（世界ラリー選手権）の第9戦でトヨタのカッレ・ロバンペラが優勝。トヨタは史上初の1〜5位独占となったが、3位に入ったのは大ベテランのセバスチャン・オジエ（41）。最強の元王者が最終ステージで見せた際どいジャンプには放送陣も驚愕させられた。好天のもと行われた競技最終日デイ4の最終SS「オ