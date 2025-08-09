気象庁は、九州北部に線状降水帯の予測情報を発表しました。【映像】九州北部に線状降水帯の予測情報を発表 気象庁気象庁は、9日夜から10日夜にかけて山口県、福岡県、佐賀県、長崎県で線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。土砂災害や河川の氾濫など厳重な警戒が必要です。（ANNニュース）