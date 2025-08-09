3連休の初日を迎えた9日、お盆休みを利用して旅行やふるさとなどに向かう人たちで新幹線や道路は混雑のピークを迎えています。「新大阪！お友達に会いに行く」「山口県です。おじいちゃんおばあちゃんに会いにいきます」「（おじいちゃんおばあちゃんに）元気な姿を見せてあげたいなというのが1番」JR東海によりますと、東海道新幹線は9日が下りのピークで、「のぞみ」は午前中の下りがほぼ満席になっていますが、午後の列車には空