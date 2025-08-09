みなさんは、「自分がこんな顔だったらなぁ…」と思ったことはありませんか。全国の50代以下の男性300人に「理想の顔だと思う男性芸能人」について尋ねたアンケートによると、木村拓哉さんが第1位に選ばれました。【写真】50代の男性が選んだ…「理想の顔だと思う男性芸能人」ランキングこの調査は、2025年6月にインターネット上で実施されたもので、美容医療を提供するHAABクリニックと、株式会社NEXERが共同で実施しました。上位