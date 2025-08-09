西武は9日、8月26日の日本ハム戦でプロレスラーに転向した元柔道日本代表ウルフ アロン選手が来場すると発表した。ウルフ選手は、来年1月4日に東京ドームで行われるプロデビュー戦を前に来場となるが、ライオンズのイベントに出演するのは今回が初めて。新日本プロレスは2021年にコラボイベントを実施したほか、同年にはベルーナドーム（当時「メットライフドーム」）で新日本プロレス主催の大会も開催した。なお、新日本プ