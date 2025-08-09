俳優の清水尋也（26）が9日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。俳優になったきっかけを語った。清水は「4つ上に兄がいるんですけど、兄も役者をやってまして、僕より先に兄が街でスカウトされて」と明かした。笑福亭鶴瓶は「兄なんて言うの」と質問。清水は「尚弥っていいます」と答えた。清水は「兄の主演の映画の初号の試写に母親とお邪魔したときに、当時のマネジャーさんに『弟君もやってみないか』ってお誘い