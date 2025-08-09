三菱UFJ銀行が1年ものの定期預金金利を1.00％に引き上げてきました。期間限定ではありますが、メガバンクが金利を5倍近く上げたとあって、早速、新聞やネットニュースに取り上げられています。他行でも金利優遇キャンペーンが次々打ち出されており、今、銀行間の顧客獲得競争は激しさを増しています。今月どの銀行に100万円を預けるのがおトクか、All Aboutのマネー編集部が調査した結果をご紹介します（金利は2025年8月4日時点）