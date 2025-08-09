降伏か、本土決戦か。8・15を巡る攻防が始まる──。半藤一利の大ベストセラーを、漫画界のレジェンド、星野之宣が新解釈でコミカライズ。運命の24時間を描いた不朽の名作を、戦後80年を記念して短期集中連載します。(8/1〜16 毎日11時更新)【マンガ】「日本のいちばん長い日」第1話を読む8月14日正午からの御前会議で、無条件降伏が正式に決まった。天皇が朗読する終戦の詔書を、ラジオで放送することに決まったが……