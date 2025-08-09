スペインの強豪アトレティコ・マドリーは、長らくチームを支えてきた元フランス代表FWアントワーヌ・グリーズマンの後継者の獲得を画策しているようだ。その有力な候補として浮上したのが、レアル・ソシエダの久保建英だ。スペインメディア『GOL DIGITAL』は「アトレティコにはグリーズマンの背番号７を引き継ぐ選手がいる」と報じている。「すべての状況から見て、メトロポリターノでの王子の日々は残り少なくなっている。彼