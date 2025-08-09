◇ナ・リーグブルワーズ 3―2 メッツ（2025年8月8日ミルウォーキー）メッツ・千賀滉大投手（32）が8日（日本時間9日）、敵地でのブルワーズ戦に先発し、4回1/3を2安打3四球2三振3失点（自責1）で4敗目（7勝）を喫した。4回までは変化球でゴロの山を築いた。初回はカットボール、2回はフォークでいずれも内野ゴロ2つ。3回は先頭に二塁打を許したあと、後続3人を全てカットボールで内野ゴロに抑えた。4回までのアウト12個