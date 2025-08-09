お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実が９日までに更新されたタレントのＳＨＥＬＬＹのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演し、不祥事との向き合い方について語った。徳井は２０１９年に巨額の税務申告漏れを東京国税局から指摘され活動自粛した。徳井は「仕事がなくなる。芸人をやめなアカンというよりも、人に迷惑をかけたことが一番嫌で。それだけは悔やんでも悔やみきれない感じはずっと今でもある」と後悔を口にした。「