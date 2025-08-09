2025年8月9日に行われた長崎平和祈念式典で被爆者代表 西岡 洋さんが読み上げた「平和への誓い」の全文は以下の通りです。 【以下全文】平和への誓い 1945年8月9日、私は爆心地から3.3kmの県立長崎中学校の校舎内で被爆しました。13歳の時でした。 「敵大型2機、島原半島を西進中」という西部軍管区の放送を生徒が大声で職員室に向かって報告しているのを聞いてから、何分も経たないうちに敵機の爆音が聞こえてきたかと思うと、