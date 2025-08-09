◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦明秀学園日立―聖隷クリストファー（９日・甲子園）大会本部は、明秀学園日立の学校応援団の一部（吹奏楽部など約２６０人）が、天候不良のために前夜の出発が遅れ、高速道路の事故渋滞、お盆渋滞にも巻き込まれて到着が遅れていることを発表した。「間もなく到着の予定ですのでお知らせします」としている。現在、アルプス席では控え部員たちが「口ラッパ」で盛り上げ