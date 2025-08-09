8日、記録的な大雨となった県内では、行方がわからない女性の捜索が続いています。姶良市では、土砂崩れで倒壊した住宅に住む、30代後半の女性1人と今も連絡が取れていません。8日朝も警察と消防が重機を使って捜索活動を続けています。また、断水が続く姶良市と霧島市では、あわせて15か所に給水所が設けられ、朝から多くの人が、列を作って水を求めました。断水は、あわせて約3万6500戸余りで続き、復旧は早くても11日以降