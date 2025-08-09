BTSのJ−HOPE（ジェイホープ）が、来春の復帰に向けた音楽作業の様子を公開した。自身のインスタグラムに5日、20カットの写真や動画を公開した。現在、米国ロサンゼルスで、カムバックに向けた準備に入っており「Im out in LA」との短いコメントを残した。公開された写真や映像では、ヘッドホン姿で音楽作業に没頭する姿などがアップされた。他にもSUGA（シュガ）のギター演奏動画やRM（アールエム）が録音室で歌う場面などが入っ