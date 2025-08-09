お笑いコンビ「納言」の薄幸さんが復帰することを、所属事務所が公式サイトを通じて公表しました。 【写真を見る】【 納言 】薄幸さん「8月9日(土)より活動を再開」入院中はお見舞いに来た芸人仲間をXに列挙公式サイトでは「体調面の不調による検査入院のため一時活動を休止しておりました、納言・薄幸（すすき みゆき）につきまして」「医師の判断により、８月９日（土）より活動を再開させていただくこととなりました」と