谷崎早耶 ≠ME・谷崎早耶がこのほど、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN＆WINTER』に登場した。ブランド「Rose Muse」のステージでは、淡いピンクのオープンショルダーミニドレスのフェミニンなルックで登場。脚長美脚が際立つコーデで魅了した。