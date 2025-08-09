WING STAGEのオープニングアクトとして、iSPY、ハム、なぽ、LINKL PLANET、321アイドル部の賑やかなでキュートなステージが終了した10時過ぎ、総合司会を務めるオズワルドと煙山ゆうアナがRAINBOW STAGEに登壇、ステージ前に集まったフレンズたちをひとしきり盛り上げたうえで、LuckyFes総合プロデューサー堀義人を招き、ラキモンたちと一緒に開会宣言が行われた。見事な晴れを見せる8月9日の国営ひたちなか海浜公園だが、前日の8