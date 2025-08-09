8月16日(土)午前10時30分から11時25分【出演者】MC：ヒロミ、小泉孝太郎VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」■ありのままの動物たち！旭山動物園“行動展示の神”降臨！地元でタクシー運転手をする男性にとっての神様は「旭山動物園」の統括園長、坂東元さん。「旭山動物園」といえば、ペンギンのお散歩やホッキョクグマが水中をダイブする姿など、動物本来の行動や特徴を目の前で見ることが出来る「行動展示」を日本でいち早