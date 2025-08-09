【FIBAアジアカップ2025】イラン代表 78−70 日本代表（日本時間8月8日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】驚愕！富永啓生の「理不尽スリー」代名詞とも言えるプレーが炸裂した。第1Qの終盤に速攻から富永啓生が、早いタイミングでのスリーポイントシュートを選択。得意とする“飛び道具”が決まると、ファンも大興奮の様子だった。アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）は8月8日、FIBAアジアカップ20