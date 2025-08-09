俳優の岡田将生（35）が8日、自身のインスタグラムを更新。初となった海外作品の撮影が終了したことを報告した。「みなさん、お元気ですか？わたくしは殺し屋たちの店の撮影が終わりました」と報告した。「殺し屋たちの店」はディズニープラスで全世界配信される韓国ドラマで、岡田はシーズン2への出演が発表されていた。「初めての海外作品がこの作品で良かった」と岡田。「良い経験をさせてもらいました。そして寂しい